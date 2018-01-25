Девушки разделись в соцсетях из-за убийства студентки из Москвы
В социальных сетях запущен флешмоб в знак солидарности со студенткой из Москвы, которую убили на почве ревности. Девушки стали публиковать свои фото в нижнем белье с хэштегом #этонеповодубить.
Отмечается, что некоторые принимают участие во флешмобе, но без обнаженных фото. Один из пользователей призвал учить дочерей говорить нет, а сыновей уважать это. Авторы аккаунта, который посвящен трагедии, не поддержали мероприятие. По их словам, нужно иметь уважение к уже мертвому человеку, не стоит поливать грязью память о погибшей. Нашлись и те юзеры, которые высказывают слова сочувствия злоумышленнику.
В минувший вторник, 23 января, в одной из столичных квартир были обнаружены бездыханные тела девушки и ее возлюбленного. Отмечается, что студентка была убита на почве ревности, поскольку неоднократно отказывала в близости парню. Тот, в свою очередь, несколько раз насиловал труп.
Отмечается, что некоторые принимают участие во флешмобе, но без обнаженных фото. Один из пользователей призвал учить дочерей говорить нет, а сыновей уважать это. Авторы аккаунта, который посвящен трагедии, не поддержали мероприятие. По их словам, нужно иметь уважение к уже мертвому человеку, не стоит поливать грязью память о погибшей. Нашлись и те юзеры, которые высказывают слова сочувствия злоумышленнику.
В минувший вторник, 23 января, в одной из столичных квартир были обнаружены бездыханные тела девушки и ее возлюбленного. Отмечается, что студентка была убита на почве ревности, поскольку неоднократно отказывала в близости парню. Тот, в свою очередь, несколько раз насиловал труп.
Автор: Валерия Орлова