В Ростове найдено расчлененное тело пропавшей женщины
В Ростове сотрудники полиции нашли расчлененное тело ранее пропавшей женщины. По словам ее супруга, в последний раз он разговаривал с женой 9 января текущего года.
В ходе общения женщина рассказала, что после рабочей смены вернулась домой. Сам же мужчина работал ночью, а утром не застал супругу. Отмечается, что телефон, сумка и документы находились у входа на тумбочке.
Расчлененное тело женщины было найдено в среду, 24 января в реке Темерник. Спустя несколько часов правоохранители установили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 34-летний рецидивист, в отношении которого уже инициировано уголовное дело.
В ходе общения женщина рассказала, что после рабочей смены вернулась домой. Сам же мужчина работал ночью, а утром не застал супругу. Отмечается, что телефон, сумка и документы находились у входа на тумбочке.
Расчлененное тело женщины было найдено в среду, 24 января в реке Темерник. Спустя несколько часов правоохранители установили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 34-летний рецидивист, в отношении которого уже инициировано уголовное дело.
Автор: Валерия Орлова