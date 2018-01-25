В Астраханской области на поверхности замерзшего водоема нашли труп младенца без ног
В Астрахани на поверхности замерзшего водоема нашли труп новорожденного без нижних конечностей. Информацию об этом предоставили в Следкоме по региону.
Известно, что тело находилось на льду ерика Казачий. Труп направили на экспертизу. Полиция выясняет все детали происшествия. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение. Больше никаких деталей об инциденте в Астраханской области не приводятся.
Известно, что тело находилось на льду ерика Казачий. Труп направили на экспертизу. Полиция выясняет все детали происшествия. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение. Больше никаких деталей об инциденте в Астраханской области не приводятся.
Автор: Вера Антонова