Олега Табакова врачи временами вводят в искусственную кому
Специалисты из городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова временами вводят Олега Табакова в искусственную кому. По словам врачей, это является необходимостью в борьбе за его жизнь.
Медицинские специалисты утверждают, что после многолетней болезни организм популярного российского актера очень ослаблен и в любой момент может не выдержать. Именно поэтому Олега Табакова временами погружают в искусственно созданную медикаментозную кому. Таким образом, весь организм может набраться сил и отдохнуть, чем и повышаются шансы на излечение.
Звезда телеэкранов признается, что мужественно переносит все страдания, связанные с болезнью и лечением. Находясь в сознании, Табаков может поддерживать разговор и адекватно воспринимать любую информацию, а также соблюдать все врачебные назначения, но он слишком быстро устает и не может вести продолжительную деятельность. На данный момент врачи всеми силами пытаются вернуть на ноги всеми любимого актера.
Медицинские специалисты утверждают, что после многолетней болезни организм популярного российского актера очень ослаблен и в любой момент может не выдержать. Именно поэтому Олега Табакова временами погружают в искусственно созданную медикаментозную кому. Таким образом, весь организм может набраться сил и отдохнуть, чем и повышаются шансы на излечение.
Звезда телеэкранов признается, что мужественно переносит все страдания, связанные с болезнью и лечением. Находясь в сознании, Табаков может поддерживать разговор и адекватно воспринимать любую информацию, а также соблюдать все врачебные назначения, но он слишком быстро устает и не может вести продолжительную деятельность. На данный момент врачи всеми силами пытаются вернуть на ноги всеми любимого актера.
Автор: Самохина Виктория