Виталий Кличко заявил, что ему все равно как он разговаривает
Выступая на экономическом форуме, который в понедельник, 22 января, стартовал в Давосе, мэр Киева Виталий Кличко призвал не сравнивать его с Цицероном. Последний являлся древнеримским политическим деятелем, профи в ораторском искусстве.
По словам Кличко, ему абсолютно все равно, как он говорит. Главное, чтобы все оценивали то, что он делает. Бывший спортсмен убежден, что нужно работать на результат дел, а не слов.
Ранее Виталий Кличко заявил, что намерен выпустить сборник своих изречений.
По словам Кличко, ему абсолютно все равно, как он говорит. Главное, чтобы все оценивали то, что он делает. Бывший спортсмен убежден, что нужно работать на результат дел, а не слов.
Ранее Виталий Кличко заявил, что намерен выпустить сборник своих изречений.
Автор: Валерия Орлова