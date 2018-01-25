Наталья Рудова снялась в новой комедии о свадьбах
Наталья Рудова снялась в новой отечественной комедии. «Счастья! Здоровья!» повествует о российских традициях свадебных мероприятий.
В своем Instagram Рудова опубликовала часть трейлера нового фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей. Киноленту запустят в кинотеатрах по всей России с 9 мая. Поклонники, посмотрев ролик, неоднозначно отреагировали на фильм, но большинство трейлер заинтересовал.
Фильм сняли Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин. В главных ролях: Наталья Рудова, Марина Федункив, Даниил Вахрушев и другие.
В своем Instagram Рудова опубликовала часть трейлера нового фильма, в котором она сыграла одну из главных ролей. Киноленту запустят в кинотеатрах по всей России с 9 мая. Поклонники, посмотрев ролик, неоднозначно отреагировали на фильм, но большинство трейлер заинтересовал.
Фильм сняли Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин. В главных ролях: Наталья Рудова, Марина Федункив, Даниил Вахрушев и другие.
Автор: Вера Антонова