Kia Cadenza 2018 модельного года получит панорамный люк в пакете Luxury
Автомобиль Kia Cadenza обзаведется рядом новых опций и лишится некоторых старых. В основном производитель сконцентрируется на изменении панорамного люка на крыше. Сообщается, что в пакет Luxury на базе Premium trim теперь входит крупный стеклянный модуль перекрытия.
Ранее он входил в перечень отдельных опций, которую можно было встроить за дополнительные 1000 долларов. Большая стеклянная крыша по-прежнему является ограниченной по размерам и стандартной по технологии. В прошлом году производитель использовал в Kia Cadenza техотделку светодиодами среднего уровня, в новой генерации она не изменится.
Стоимость сборки Kia Cadenza 2018 года выпуска оценивается в 40,19 тысячи долларов. Автомобиль поступит на рынок с панорамным люком на крыше, современной навигацией, 8-дюймовым сенсорным экраном, модернизированной аудиосистемой с 12 динамиками. Стандартная комплектация модели обладает всеми технологиями безопасности.
Ранее он входил в перечень отдельных опций, которую можно было встроить за дополнительные 1000 долларов. Большая стеклянная крыша по-прежнему является ограниченной по размерам и стандартной по технологии. В прошлом году производитель использовал в Kia Cadenza техотделку светодиодами среднего уровня, в новой генерации она не изменится.
Стоимость сборки Kia Cadenza 2018 года выпуска оценивается в 40,19 тысячи долларов. Автомобиль поступит на рынок с панорамным люком на крыше, современной навигацией, 8-дюймовым сенсорным экраном, модернизированной аудиосистемой с 12 динамиками. Стандартная комплектация модели обладает всеми технологиями безопасности.
Автор: Валерия Орлова