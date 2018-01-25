Матильда Шнурова отказалась от углеводов, глютена и лактозы
Жена вокалиста группы «Ленинград» Матильда Шнурова, по многочисленным просьбам своих фанаток, рассказала секрет своей диеты. Свой прежний рацион она подкорректировала после посещения диетолога.
Матильда Шнурова сделала подробный анализ крови и, по рекомендациям своего диетолога, внесла изменения в свою прежнюю диету. Она отказалась от углеводов, глютена и лактозы, теперь Шнурова будет употреблять правильные жиры. На завтрак она готовит разнообразные блюда из яиц, сыра, орехов, лосося, овощей, запивая это кокосовым соком, на обед - готовит жирное мясо или блюда из рыбы. Предпочтения отдает баранине, птице с кожей и лососю, добавляя значительное количество зелени, а также овощей. От картошки на обед она категорически отказалась. На ужин бизнес-вумен теперь предпочитает исключительно овощи, возможно, с добавлением морепродуктов.
Такая диета стала приносить свои плоды уже через месяц, улучшилось эмоциональное состояние и прибавилось энергии. Матильда Шнурова советует не копировать ее диету, а, обратившись к специалистам, подобрать собственную.
Матильда Шнурова сделала подробный анализ крови и, по рекомендациям своего диетолога, внесла изменения в свою прежнюю диету. Она отказалась от углеводов, глютена и лактозы, теперь Шнурова будет употреблять правильные жиры. На завтрак она готовит разнообразные блюда из яиц, сыра, орехов, лосося, овощей, запивая это кокосовым соком, на обед - готовит жирное мясо или блюда из рыбы. Предпочтения отдает баранине, птице с кожей и лососю, добавляя значительное количество зелени, а также овощей. От картошки на обед она категорически отказалась. На ужин бизнес-вумен теперь предпочитает исключительно овощи, возможно, с добавлением морепродуктов.
Такая диета стала приносить свои плоды уже через месяц, улучшилось эмоциональное состояние и прибавилось энергии. Матильда Шнурова советует не копировать ее диету, а, обратившись к специалистам, подобрать собственную.
Автор: Северов Андрей