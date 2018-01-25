Кристина Асмус в шикарном красном платье вновь очаровала своих поклонников
Кристина Асмус выложила фото в шикарном красном платье на своей страничке в Instagram. Поклонники звезды просто не смогли пройти мимо утонченного образа на снимке своего кумира.
На фотографии в микроблоге Кристина Асмус сидит около зеркала на полу в красивой позе. Ее роскошное красное платье, которое выгодно выделяется на белом фоне, мгновенно привлекает взгляд всех подписчиков. Сам наряд отлично подчеркивает всю нежность и красоту звезды, при этом оголяя спину. Весь образ знаменитости выгодно подчеркивают правильно подобранные украшения и яркий макияж.
Многие из поклонников творчества актрисы отметили, что снимок просто завораживает и очаровывает с первой секунды просмотра. К тому же, красный цвет очень подходит Кристине Асмус. После того как звезда выставила снимок на всеобщее обозрение, публикация набрала более 3 тысяч отметок «Нравится» за короткий срок, а под ней подписчики успели оставить множество восторженных комментариев с одобрением в выборе.
На фотографии в микроблоге Кристина Асмус сидит около зеркала на полу в красивой позе. Ее роскошное красное платье, которое выгодно выделяется на белом фоне, мгновенно привлекает взгляд всех подписчиков. Сам наряд отлично подчеркивает всю нежность и красоту звезды, при этом оголяя спину. Весь образ знаменитости выгодно подчеркивают правильно подобранные украшения и яркий макияж.
Многие из поклонников творчества актрисы отметили, что снимок просто завораживает и очаровывает с первой секунды просмотра. К тому же, красный цвет очень подходит Кристине Асмус. После того как звезда выставила снимок на всеобщее обозрение, публикация набрала более 3 тысяч отметок «Нравится» за короткий срок, а под ней подписчики успели оставить множество восторженных комментариев с одобрением в выборе.
Автор: Самохина Виктория