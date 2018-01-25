Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые отдыхают совместно после рождения дочери
С появлением малышки в семье Брэдли Купера и Ирины Шейк стало меньше времени на совместный отдых. Впервые за 10 месяцев они были замечены на пляже в Лос-Анджелесе.
Папарацци успели заснять пару на берегу Сансет-Бич, который находится немного южнее самого города. Отмечается, что впервые фотографам удалось запечатлеть всю семью вместе. На фото Брэдли Купер играет со своей маленькой 10-месячной дочкой, с Ирина Шейк наслаждается солнечными лучами на берегу океана.
Западные СМИ заявляют, что, глядя на снимок, пара кажется счастливой. Они все вместе строили замки из песка, а после принимали солнечные ванны.
Папарацци успели заснять пару на берегу Сансет-Бич, который находится немного южнее самого города. Отмечается, что впервые фотографам удалось запечатлеть всю семью вместе. На фото Брэдли Купер играет со своей маленькой 10-месячной дочкой, с Ирина Шейк наслаждается солнечными лучами на берегу океана.
Западные СМИ заявляют, что, глядя на снимок, пара кажется счастливой. Они все вместе строили замки из песка, а после принимали солнечные ванны.
Автор: Самохина Виктория