В Канаде ученым удалось создать синтетический вирус оспы
Канадским ученым удалось создать специфический синтетический вирус. Он, по мнению экспертов из Альбертского университета, может помочь в дальнейшей разработке вакцины от оспы.
Первые опыты проводились прошлым летом. Авторы работы уверяют, что их проект демонстрирует то, как методы, основанные на использовании синтетической ДНК, могут применяться для улучшения мер здравоохранения. Речь идет о вирусе лошадиной оспы, который для человека не опасен, но он – ближайший родственник смертельной черной оспы.
На данный момент реконструированный вирус лошадиной оспы – самый крупный из вирусов, который собирали при помощи химически синтезированной ДНК. Сейчас некоторые исследователи считают, что воссоздание вируса может привести к появлению в мире опаснейшего и самого мощного биологического оружия.
Первые опыты проводились прошлым летом. Авторы работы уверяют, что их проект демонстрирует то, как методы, основанные на использовании синтетической ДНК, могут применяться для улучшения мер здравоохранения. Речь идет о вирусе лошадиной оспы, который для человека не опасен, но он – ближайший родственник смертельной черной оспы.
На данный момент реконструированный вирус лошадиной оспы – самый крупный из вирусов, который собирали при помощи химически синтезированной ДНК. Сейчас некоторые исследователи считают, что воссоздание вируса может привести к появлению в мире опаснейшего и самого мощного биологического оружия.
Автор: Вера Антонова