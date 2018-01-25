Аркадий Дворкин предположил удвоение дополнительных доходов бюджета в 2018 году
Аркадий Дворкин сделал предположение, что дополнительные доходы бюджета в 2018 удвоятся. Это увеличение Вице-премьер РФ связывает с участием России в договоре ОПЕК+.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкин предположил, что дополнительные доходы бюджета в 2018 году удвоятся, если за баррель нефти будут просить 60 долларов США. Такое заявление он сделал из расчетов, что 10 долларов от стоимости принесли 800 млрд рублей, а когда стоимость достигнет 60 долларов, то можно допустить, что полученная сумма удвоится. Согласно его словам, Россия получила 800 млрд рублей благодаря участию в договоре ОПЕК+.
Такую информацию удалось получить журналистам от самого Дворковича в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщалось ранее, Вагит Аликперов, заявил, что цены на нефть должны стабилизироваться весной 2018 года, а соглашение ОПЕК+ будет действовать, по крайней мере, до конца этого года. Сейчас за баррель нефти просят 70 долларов.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкин предположил, что дополнительные доходы бюджета в 2018 году удвоятся, если за баррель нефти будут просить 60 долларов США. Такое заявление он сделал из расчетов, что 10 долларов от стоимости принесли 800 млрд рублей, а когда стоимость достигнет 60 долларов, то можно допустить, что полученная сумма удвоится. Согласно его словам, Россия получила 800 млрд рублей благодаря участию в договоре ОПЕК+.
Такую информацию удалось получить журналистам от самого Дворковича в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Как сообщалось ранее, Вагит Аликперов, заявил, что цены на нефть должны стабилизироваться весной 2018 года, а соглашение ОПЕК+ будет действовать, по крайней мере, до конца этого года. Сейчас за баррель нефти просят 70 долларов.
Автор: Страхова Дарья