Учёные обнаружили в океане опасный вирус
Ученые из США открыли новый вирус, которому долгое время удалось скрываться от исследователей. Отмечается, что за время существования он мог распространиться по Земле.
Новый вирус Autolykiviridae удалось найти путем исследования бактерий Vibrionaceae, они собраны в образцах воды, взятой из залива Массачусетса. Его отнесли к абсолютно новому семейству двуцепочных ДНК-вирусов. Своё название инфекционный агент получил в честь Автолика, героя греческой мифологии. Он известен тем, что его трудно было поймать.
В процессе исследования вируса ученые выяснили, что Autolykiviridae убивал намного больше бактерий Vibrionaceae, чем другие инфекционные агенты. Из-за того, что специалисты долго не могли открыть его, они предположили, что он является широко распространенным не только в океанских глубинах.
Ученые уже успели выделить из микробиома кишечника человека последовательности ДНК, схожие со строением вируса. По их словам, теперь они должны выяснить, как инфекционный агент взаимодействует с организмом.
Новый вирус Autolykiviridae удалось найти путем исследования бактерий Vibrionaceae, они собраны в образцах воды, взятой из залива Массачусетса. Его отнесли к абсолютно новому семейству двуцепочных ДНК-вирусов. Своё название инфекционный агент получил в честь Автолика, героя греческой мифологии. Он известен тем, что его трудно было поймать.
В процессе исследования вируса ученые выяснили, что Autolykiviridae убивал намного больше бактерий Vibrionaceae, чем другие инфекционные агенты. Из-за того, что специалисты долго не могли открыть его, они предположили, что он является широко распространенным не только в океанских глубинах.
Ученые уже успели выделить из микробиома кишечника человека последовательности ДНК, схожие со строением вируса. По их словам, теперь они должны выяснить, как инфекционный агент взаимодействует с организмом.
Автор: Валерия Орлова