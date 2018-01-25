В «Лаборатории Касперского» обнаружили похищающий деньги троян Mezzo
Сотрудниками «Лаборатории Касперского» был обнаружен троян Mezzo, проникающий в компьютер, как легальное ПО, и похищающий деньги у разных фирм через программу «1С».
Жертв Mezzo на данный момент не очень много, но большинство из них находится в России. Программа собирает нужные сведения, что может подразумевать под собой подготовку к хищению средств, уверены в лаборатории. Распространяется вирус при помощи сторонних загрузчиков. Возможно, троян использует текстовые файлы программы «1С», созданные менее 2 минут назад. Mezzo ждет открытия диалогового окна для обмена данными между программой и банком, а после этого похищает деньги подменой реквизитов.
Сотрудники «Касперского» считают, что вредитель может быть связан с CryptoShuffler, похитителем криптовалют, так как код загрузчиков у них почти полностью одинаков.
Жертв Mezzo на данный момент не очень много, но большинство из них находится в России. Программа собирает нужные сведения, что может подразумевать под собой подготовку к хищению средств, уверены в лаборатории. Распространяется вирус при помощи сторонних загрузчиков. Возможно, троян использует текстовые файлы программы «1С», созданные менее 2 минут назад. Mezzo ждет открытия диалогового окна для обмена данными между программой и банком, а после этого похищает деньги подменой реквизитов.
Сотрудники «Касперского» считают, что вредитель может быть связан с CryptoShuffler, похитителем криптовалют, так как код загрузчиков у них почти полностью одинаков.
Автор: Дрокина Татьяна