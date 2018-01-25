В России рухнули цены на iPhone X
На рынке РФ рухнули цены на самый дорогой смартфон iPhone X. Спустя несколько месяцев после старта продаж продукт от компании Apple можно приобрести по цене, которая ниже начальной на 15%. Об этом сообщает интернет-портал Hi-tech Mail.ru.
Стоит напомнить, что в РФ реализация iPhone X началась 3 ноября прошлого года. Тогда москвичи выстраивались в очередь возле официального магазина, чтобы успеть приобрести флагман с максимальным объемом памяти за 92 тысячи рублей. Перекупщики предлагали новый купертиновский смартфон за 150 тысяч рублей и выше. Однако сегодня девайс можно приобрести дешевле 80 тысяч рублей.
iPhone X стал первым смартфоном американской компании, который получил безрамочный экран и систему распознавания лица Face ID. Сейчас вместе с ним падает цены и на его непосредственных конкурентов. Так, на 30% снизилась стоимость Samsung Galaxy Note 8.
Стоит напомнить, что в РФ реализация iPhone X началась 3 ноября прошлого года. Тогда москвичи выстраивались в очередь возле официального магазина, чтобы успеть приобрести флагман с максимальным объемом памяти за 92 тысячи рублей. Перекупщики предлагали новый купертиновский смартфон за 150 тысяч рублей и выше. Однако сегодня девайс можно приобрести дешевле 80 тысяч рублей.
iPhone X стал первым смартфоном американской компании, который получил безрамочный экран и систему распознавания лица Face ID. Сейчас вместе с ним падает цены и на его непосредственных конкурентов. Так, на 30% снизилась стоимость Samsung Galaxy Note 8.
Автор: Валерия Орлова