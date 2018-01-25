В Самаре ребенок принес в школу пневматику и дымовые факелы
В Самаре учащийся в учебное заведение на улице Советской Армии пронес дымовые факелы и пневматическое оружие. Инцидент случился 25 января. Об этом проинформировали сотрудники ГУ МВД по региону.
Сообщается, что ЧП случилось в здании техникуму сервиса производственного оборудования. Сейчас там обучаются школьники одной из школ, которую временно закрыли на ремонт из-за обрушения потолка. Мальчик, учащийся 9 класса, в сумке из под музыкального инструмента принес в здание пневматическое оружие и дымовые факелы. Их он зажег в коридоре на втором этаже.
По неподтвержденной информации, несовершеннолетний угрожал оружием преподавателю. Школьника сразу же задержали, никто не пострадал. По результатам проверки будет приниматься решение об открытии уголовного дела.
Сообщается, что ЧП случилось в здании техникуму сервиса производственного оборудования. Сейчас там обучаются школьники одной из школ, которую временно закрыли на ремонт из-за обрушения потолка. Мальчик, учащийся 9 класса, в сумке из под музыкального инструмента принес в здание пневматическое оружие и дымовые факелы. Их он зажег в коридоре на втором этаже.
По неподтвержденной информации, несовершеннолетний угрожал оружием преподавателю. Школьника сразу же задержали, никто не пострадал. По результатам проверки будет приниматься решение об открытии уголовного дела.
Автор: Вера Антонова