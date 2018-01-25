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Ученые: Новый «бескислородный» метод обнаружения поможет найти жизнь на других планетах
Ученые из Университета Вашингтона разработали новый метод обнаружения инопланетной жизни, который не будет основываться на наличии кислорода. Это связано с запуском нового телескопа Джеймс Веб NASA, который решили усовершенствовать для увеличения продуктивности поиска.

Ученые: Новый «бескислородный» метод обнаружения поможет найти жизнь на других планетах


Автор исследования Джошуа Криссансен-Тоттон отмечает, что теория о создании кислорода внутри живой системы существует уже давно, но ученые не могут быть на 100% уверены, что любая внеземная цивилизация способна продуцировать это необходимое химическое соединения для существования. В своей работе научный представитель основывается на фактах тех времен, когда атмосфера Земли была не совсем такой, как мы привыкли ее воспринимать. Ранее она содержала смесь газов вне равновесия, а способность производить кислород появилась только в 8 истории. Основываясь на этапе существования планеты без важного на сегодняшний день химического соединения, исследователи смогли составить точную комбинацию газов, на которую следует опираться при поисках.

Профессор молекулярной физики Земли и космоса Дэвид Кэтлинг уточняет, что для успешного проведения операций по обнаружению внеземной жизни, необходимо искать обогащенный метан и углекислый газ, и абсолютное отсутствие угарного газа. Только такой химический дисбаланс сможет послужить явным признаком наличия живых организмов в космическом пространстве. Ученые отмечают, что жизнь, производящая метан, использует простой обмен веществ и существует уже достаточное количество времени, а к тому же, является вездесущим.

Автор: Самохина Виктория
Вчера, 23:01
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