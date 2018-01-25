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После длительного тест-драйва Audi Q7 2017 специалисты выявили недостатки
После длительных тестов Audi Q7 2017 года специалисты отметили некоторые недостатки этого автомобиля. Главным достоинством назвали двигатель, мощности которого хватает для любых условий эксплуатации.

После длительного тест-драйва Audi Q7 2017 специалисты выявили недостатки


Первый недостаток, которые выявили тестеровщики – это узкие сидения, несмотря на то, что машина имеет три ряда сидений. Коробка передач имеет задумчивый характер при переключении на следующую ступень – это второй недостаток. Следующее, что разочаровало, это слишком яркая подсветка приборной панели, которая слепит в темное время суток. После 2000 миль пришлось заменить не очень износостойкие шины. Во время проведения тест-драйва несколько раз происходила перезагрузка программного обеспечения, компания Audi пообещала выпустить обновление софта.

Положительные моменты, которые отметили специалисты – это хорошее поведение машины, как на грунтовых дорогах, так и на асфальте, наличие в коробке передач режима экономии топлива, мощный на всех режимах работы двигатель V6.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 17:36
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