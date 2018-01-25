Ученые: Физические нагрузки и фрукты помогут снизить давление
Эксперты утверждают, что снижение кровяного давления – важный нюанс для того, чтобы дольше жить и чувствовать себя здоровее. Они призывают для этого не забывать об умеренных физических нагрузках и употреблять больше фруктов.
Так, отмечается, что уделять спорту надо минимум 30 минут в день, это может быть даже ходьба или катание на велосипеде. Повышенное давление способно провоцировать состояние постоянного стресса, потому надо меньше переживать и 12-15 минут в день уделять процессу медитации.
Также важную роль играет содержание в организме магния, который поступает с употреблением орехов и шоколада. Часто от повышенного давления страдают люди, имеющие избыточный вес, потому оптимальными будут похудение и правильное питание, включающее фрукты и разнообразные овощи, но исключающее насыщенные жиры и холестерин.
Для того, чтобы защитить организм от проблем с повышением кровяного давления, врачи советуют сократить в рационе количество кофеина и соли. Также желательно пить меньше спиртного и отказаться от сигарет.
Так, отмечается, что уделять спорту надо минимум 30 минут в день, это может быть даже ходьба или катание на велосипеде. Повышенное давление способно провоцировать состояние постоянного стресса, потому надо меньше переживать и 12-15 минут в день уделять процессу медитации.
Также важную роль играет содержание в организме магния, который поступает с употреблением орехов и шоколада. Часто от повышенного давления страдают люди, имеющие избыточный вес, потому оптимальными будут похудение и правильное питание, включающее фрукты и разнообразные овощи, но исключающее насыщенные жиры и холестерин.
Для того, чтобы защитить организм от проблем с повышением кровяного давления, врачи советуют сократить в рационе количество кофеина и соли. Также желательно пить меньше спиртного и отказаться от сигарет.
Автор: Дрокина Татьяна