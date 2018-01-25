Путину показали полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 января, побывал на Казанском авиационном заводе им. Горбунова. Специально для него сотрудники предприятия подготовили демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160, который получил название «Петр Дейнекин».
Производство данных летательных аппаратов на авиазаводе в Казани снова началось в 2015 году. Осенью прошлого года самолет из цеха передали сотрудникам лётно-испытательной станции предприятия. Отмечается, что Ту-160М обзавелся новой информационной системой управления, преимущество которой заключается в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в комплексной системе. Также производители модернизировали бортовой комплекс связи и навигационное оборудование.
Теперь эффективность Ту-160М возросла на 60%. Летательный аппарат на одной заправке способен преодолевать расстояние, превышающее 12 тысяч километров. Для обеспечения работы самолетов ведется разработка модернизированного топливозаправщика Ил-78.
Производство данных летательных аппаратов на авиазаводе в Казани снова началось в 2015 году. Осенью прошлого года самолет из цеха передали сотрудникам лётно-испытательной станции предприятия. Отмечается, что Ту-160М обзавелся новой информационной системой управления, преимущество которой заключается в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в комплексной системе. Также производители модернизировали бортовой комплекс связи и навигационное оборудование.
Теперь эффективность Ту-160М возросла на 60%. Летательный аппарат на одной заправке способен преодолевать расстояние, превышающее 12 тысяч километров. Для обеспечения работы самолетов ведется разработка модернизированного топливозаправщика Ил-78.
Автор: Валерия Орлова