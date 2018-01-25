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Ученые впервые смогли культивировать стволовые клетки плаценты человека
Ученым впервые для лучшего понимания того, как функционирует плацента, смогли вырастить стволовые клетки трофобластов. Проект возглавили специалисты из Медицинской школы, работающей при Университете Тохоку в Японии.

Ученые впервые смогли культивировать стволовые клетки плаценты человека


«Клетки трофобласта играют существенную роль во взаимодействиях между плодом и матерью». Они образуют наружный слой бластоцисты, который в конечном итоге превращается в эмбрион и в плод. Клетки трофобласта становятся плацентой, обеспечивая питательные вещества плоду и отнимая отходы», - говорится в маетриалах исследования.

Слишком маленькое и очень большое количество этих клеток может означать настоящую катастрофу для беременной женщины и ее плода. Дисбаланс зачастую приводит к выкидышу в первом триместре, преэклампсии и другим негативным последствиям.

Исследователи получили стволовые клетки трофобласта от добровольцев с одобрения Комитета по этике Медицинской школы Университета Тохоку. Затем биоматериалы переносили в среду для роста, чтобы пролиферировать, но впоследствии они погибли. Используя генетическую последовательность, ученые обнаружили, что клеткам необходимы определенные белки.

Другие культивируемые клеточные линии были использованы в качестве моделей клеток трофобласта человека. Они имеют резко отличающуюся экспрессию белка, чем родные трофобластные организмы. Такие различия могут затруднить определение происхождения заболевания.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:19
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