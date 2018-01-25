В интернет просочились фото нового смартфона Doogee Mix 3
В Сети появились фото нового смартфона Doogee Mix 3. Он не имеет рамок и при этом достаточно не дорогой.
Пользователи Сети уже успели заметить, что китайские производители смартфонов выпускают на рынок качественные, недорогие устройства, при этом с отличным техническим оснащением. Doogee Mix 3 не стал исключением. Снимки устройства появились в интернете благодаря неизвестному источнику.
Doogee Mix 3 получит выдвижную камеру, благодаря которой появляется возможность делать фото с высокой степенью детализации. Специалисты говорят, что такой особенности нет даже у флагманских дорогих устройств, которые продаются на рынке в данный момент. Когда на Doogee Mix 3 включается фронтальная камера, то сразу срабатывает вспышка.
Doogee Mix 3 пока что не был представлен официально. О его предполагаемой цене также нет информации.
Пользователи Сети уже успели заметить, что китайские производители смартфонов выпускают на рынок качественные, недорогие устройства, при этом с отличным техническим оснащением. Doogee Mix 3 не стал исключением. Снимки устройства появились в интернете благодаря неизвестному источнику.
Doogee Mix 3 получит выдвижную камеру, благодаря которой появляется возможность делать фото с высокой степенью детализации. Специалисты говорят, что такой особенности нет даже у флагманских дорогих устройств, которые продаются на рынке в данный момент. Когда на Doogee Mix 3 включается фронтальная камера, то сразу срабатывает вспышка.
Doogee Mix 3 пока что не был представлен официально. О его предполагаемой цене также нет информации.
Автор: Вера Антонова