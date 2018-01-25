В Амурской области официантка кафе отказалась принимать купюру в 2 тысячи рублей
В интернет попал видеоролик, на котором показана реакция официантки кафе в поселке Новобурейский, Амурская область, на купюру в 2 000 рублей. Оказалось, что девушка еще ни разу не видела таких денег и не знала об их существовании, Поэтому официантка просто отказалась принимать предложенную купюру в качестве оплаты от посетителя.
При этом девушка повысила голос на клиента и начала требовать от него «нормальных денег». Официантка кричала: «Я первый раз такое вижу. Мне такие купюры не дают. Мне дают нормальные деньги. А если они поддельные? Где я их проверю? Мне и зарплату такими деньгами не дают».
Однако посетитель кафе отказался платить другими деньгами. Он потребовал от официантки письменных объяснений того, почему она не хочет принимать такую купюру.
При этом девушка повысила голос на клиента и начала требовать от него «нормальных денег». Официантка кричала: «Я первый раз такое вижу. Мне такие купюры не дают. Мне дают нормальные деньги. А если они поддельные? Где я их проверю? Мне и зарплату такими деньгами не дают».
Однако посетитель кафе отказался платить другими деньгами. Он потребовал от официантки письменных объяснений того, почему она не хочет принимать такую купюру.
Автор: Дрокина Татьяна