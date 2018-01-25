Мошенники стали использовать «купоны Burger King» в качестве спам-рассылки в WhatsApp
Компания ESET сообщила о появлении нового способа мошенничества в WhatsApp. Теперь аферисты делают рассылку так называемых «купонов Burger King» на бесплатные порции.
Каждый в последнее время мог получить сообщение об акции в сети быстрого питания Burger King и ссылку на розыгрыш бесплатных ваучеров на определенные товары. При переходе по ссылке, как утверждают эксперты, пользователя подкупают правдоподобные комментарии на основе реальных отзывов из Facebook, призывающих принять участие в розыгрыше. Далее человеку предлагают ответить на ряд несложных вопросов о заведении и меню и сообщается, что каждый сможет легко выиграть главный приз. После появляется уведомление, что забрать свой приз пользователь сможет только тогда, когда отправит не менее 30 сообщений с информацией об «акции» своим собеседникам в WhatsApp. После всех проделанных махинаций никакого вручения приза не следует.
Эксперты отмечают, что таким образом мошенники зарабатывают на демонстрации рекламных сообщений, под которыми установлен счетчик просмотров. Вторая же цель такой аферы – установка небезопасного расширения внутри браузера Google Chrome. За первый месяц 2018 года было зафиксировано порядка 27000 переходов.
Каждый в последнее время мог получить сообщение об акции в сети быстрого питания Burger King и ссылку на розыгрыш бесплатных ваучеров на определенные товары. При переходе по ссылке, как утверждают эксперты, пользователя подкупают правдоподобные комментарии на основе реальных отзывов из Facebook, призывающих принять участие в розыгрыше. Далее человеку предлагают ответить на ряд несложных вопросов о заведении и меню и сообщается, что каждый сможет легко выиграть главный приз. После появляется уведомление, что забрать свой приз пользователь сможет только тогда, когда отправит не менее 30 сообщений с информацией об «акции» своим собеседникам в WhatsApp. После всех проделанных махинаций никакого вручения приза не следует.
Эксперты отмечают, что таким образом мошенники зарабатывают на демонстрации рекламных сообщений, под которыми установлен счетчик просмотров. Вторая же цель такой аферы – установка небезопасного расширения внутри браузера Google Chrome. За первый месяц 2018 года было зафиксировано порядка 27000 переходов.
Автор: Самохина Виктория