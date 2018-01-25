Samsung Galaxy A8: Производительный смартфон с хорошей автономностью

По мнению экспертов, батарея Galaxy A8 не производит на них хорошего впечатления, ведь её ёмкость составляет всего 3000 мАч. Сегодня этот показатель является очень низким, ведь на рынке присутствует очень много конкурентов с куда более производительной батареей.Однако первые тесты на автономность изменили представление экспертов о возможностях мобильного устройства. Оказалось, что с работой от одного заряда смартфон справляется прекрасно, поэтому его точно нельзя назвать аутсайдером. Так, в автономном режиме Galaxy A8 может продержаться 92 часа в случае рационального использования.В режиме просмотра видеороликов девайс работает 17 часов. Этот результат стал неожиданно высоким, если учитывать присутствие диагонали экрана 5,6 дюймов и разрешения FullHD. Отмечается, что экономию заряда обеспечивает наличие Amoled-матрицы.В Galaxy A8 встроена опция быстрой зарядки. Как обещает производитель, телефон можно подзарядить на 40% за 30 минут.За аппаратную часть смартфона отвечает новая платформа от Samsung, которую компания так и не презентовала широкой публике. «Сердцем» устройства выступает восьмиядерный чипсет Exynos 7885, тактовая частота которого составляет 2,2 ГГц.В ходе тесто процессор показала оптимистические прогнозы, ведь скорость работы А8 приравнивается к флагманам, а не к моделям, относящимся к среднему ценовому сегменту.Отдельно стоит остановить на графическом адаптере Galaxy A8. Так, наличие AIDA64 говорит о двухъядерном графическом ускорителе. По словам экспертов, карта является хорошей, аналогичную получили все флагманы 2017 года: Huawei P10/P10 Plus, Galaxy S8/S8+. Нюанс заключается в том, что китайцы поставили в Kirin 960 графику, способную осуществлять работу на значительно большей тактовой частоте. Если говорить о Galaxy S8, то тут показатель немного выше.Как считают специалисты, модель можно смело рекомендовать любителям игр на мобильных устройствах, которые не предъявляют к девайсу очень много требований. С большим количеством геймом Galaxy A8 легко справится, но если пользователь желает получать стабильно высокий результат на максимальных настройках, но нужно оставить свой выбор на более шустром аппарате.Компания Samsung позиционирует экран смартфона как Infinity Display, однако он не смотрится таким бесконечным, как у S8. Меньшими стали только физические размеры дисплея (5,6 дюймов), что касается соотношения сторон, то оно является флагманским – 18,5:9.Что касается тестов, то интересными являются не столько показатели яркости, которые составили 390 нит при условии использования ручного режима и 590 нит в – автоматическом, сколько иные характеристики. Эксперты назвали отменной точность передачи цвета.Степень читаемости AMOLED-экрана на солнце является отличной. Смартфон Galaxy A8 по этой функции уверенно оказывается впереди флагманов прошлого года и конкурентов среднего сегмента. Девайс во многом превосходит и ныне популярный гаджет Xiaomi Mi A1. Последний заметно отстает от южно-корейского аппарата.Итак, к преимуществам Galaxy A8 эксперты относят защиту корпуса устройства от влаги и пыли, следовательно, аппарат полностью выполнен в соответствии со стандартом качества IP68. Также смартфон обладает двойной фронталкой 16 Мп f/1.9 + 8 Мп f/1.9. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он помещен под основной камерой. Производитель наделил смартфон Galaxy A8 слотом для карты microSD., прекрасным качеством сборки и стильным дизайном.К плюсам относятся модернизированный вытянутый экран, точная цветопередача, читаемость экрана в условиях попадания солнечных лучей, хорошие показатели автономности. Также эксперты отмечают работу в сетях Wi-Fi 5 ГГц, USB Type-C, наличие FM-радио, поддержку бесконтактных платежей Samsung Pay. Хотя это уже нельзя назвать преимуществом, но сказать об этом стоит.У смартфона от Samsung присутствуют и недостатки. Если бы цена гаджета была ниже, то на них специалисты могли бы закрыть глаза, но стоимость девайса является довольно высокой, она и переносит мобильное устройство в категорию флагманов. Следовательно, оценивать такой аппарат стоит по определенным критериям.Учитывая тот факт, что смартфон имеет проблемы с обновлениями, покупателям Galaxy A8 придется ждать очень долго Oreo. Кроме этого, установленный графический ускоритель в девайс с FullHD+ является очень слабым, на эту цену производитель мог бы поставить куда мощный инструмент.Основная камера не обладает функцией оптической стабилизации. Автофокус является базовым, качество снимков – нормальное, но пользователям не стоит ждать чего-то особенного. Galaxy A8 не может снимать 4К-видео, поскольку эта опция не поддерживается процессором.