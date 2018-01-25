В Ростовской области возле здания прокуратуры обнаружили замерзший труп
В Батайске Ростовской области недалеко от здания прокуратуры нашли обледеневший труп мужчины. Тело лежало в кювете.
Местные СМИ пишут, что труп в канаве обнаружил школьник, проходя по улице Энгельса. Он сразу же позвал взрослых, а они, в свою очередь, уже вызвали полицию и врачей.
По предварительной информации, в погибшем опознали 21-летнего молодого человека. Признаков насилия при первом осмотре не найдено. Свет на причины смерти прольет судебно-медицинская экспертиза.
Местные СМИ пишут, что труп в канаве обнаружил школьник, проходя по улице Энгельса. Он сразу же позвал взрослых, а они, в свою очередь, уже вызвали полицию и врачей.
По предварительной информации, в погибшем опознали 21-летнего молодого человека. Признаков насилия при первом осмотре не найдено. Свет на причины смерти прольет судебно-медицинская экспертиза.
Автор: Вера Антонова