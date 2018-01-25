В общежитии Туапсе найден труп студента
В Туапсе в общежитии одного из колледжей нашли труп студента. Тело обнаружили соседи.
Инцидент случился в ночь с 23 января на 24 января. При первичном осмотре тела признаков насилия не обнаружено. Причины смерти 19-летнего студента, уроженца Тихорецка, пока что не ясны. Труп отправлен на экспертизу.
На данный момент, сообщили в региональном СУ СКР, проводится проверка.
Инцидент случился в ночь с 23 января на 24 января. При первичном осмотре тела признаков насилия не обнаружено. Причины смерти 19-летнего студента, уроженца Тихорецка, пока что не ясны. Труп отправлен на экспертизу.
На данный момент, сообщили в региональном СУ СКР, проводится проверка.
Автор: Вера Антонова