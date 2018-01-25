В Тюменской области на трассе нашли тело 25-летнего парня
В Тюменской области 24 января утром на трассе было найдено тело парня 25-ти лет. Об этом сообщило областное управление СКР. Сведения об инциденте поступили в местные правоохранительные органы.
Свидетели сообщили, что на 42-м километре дороги Тюмень-Ярково в «Газели» нашли труп мужчины. Кроме того, отмечается, что повреждений на теле погибшего парня полицейские не обнаружили.
Согласно предварительным сведениям, гибель мужчины могла наступить из-за отравления выпускными газами машины. На сегодняшний день следователями проводится тщательная проверка случившегося. Они пытаются выяснить и уточнить обстоятельства инцидента.
Свидетели сообщили, что на 42-м километре дороги Тюмень-Ярково в «Газели» нашли труп мужчины. Кроме того, отмечается, что повреждений на теле погибшего парня полицейские не обнаружили.
Согласно предварительным сведениям, гибель мужчины могла наступить из-за отравления выпускными газами машины. На сегодняшний день следователями проводится тщательная проверка случившегося. Они пытаются выяснить и уточнить обстоятельства инцидента.
Автор: Дрокина Татьяна