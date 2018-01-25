В Кемерово пьяный мужчина убил соседа и поджёг его дом
В Кемерово пьяный мужчина убил собственного соседа, после чего поджег его дома. Суд признал его виновным в случившемся. Об этом сообщили сотрудники СУ СК РФ по региону.
По имеющимся данным, 64-летней мужчина отказался одолжить злоумышленнику деньги. В день убийства ныне осужденный употреблял спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, 43-летний мужчина решил занять деньги у соседа, который раньше ему никогда не отказывал, но этот раз произошло не так. Тогда житель Кемерово несколько раз ударил его ножом в область груди, в результате чего потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег в доме бумагу и ушел.
Позже злоумышленник сказал соседке вызывать сотрудником МЧС, до приезда оперативных служб мужчина делал вид, что тушит пламя своими силами. Впоследствии судмедэкспертиза установила, что пенсионер скончался от колото-резанных ранений.
По имеющимся данным, 64-летней мужчина отказался одолжить злоумышленнику деньги. В день убийства ныне осужденный употреблял спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, 43-летний мужчина решил занять деньги у соседа, который раньше ему никогда не отказывал, но этот раз произошло не так. Тогда житель Кемерово несколько раз ударил его ножом в область груди, в результате чего потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег в доме бумагу и ушел.
Позже злоумышленник сказал соседке вызывать сотрудником МЧС, до приезда оперативных служб мужчина делал вид, что тушит пламя своими силами. Впоследствии судмедэкспертиза установила, что пенсионер скончался от колото-резанных ранений.
Автор: Валерия Орлова