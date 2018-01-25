На Кубани пьяный охранник трубой убил коллегу
На Кубани охранник убил своего коллегу металлической трубой. Инцидент произошел 16 января нынешнего года в Крымском районе края. Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть убийство через шесть дней.
Тело 66-летнего мужчины было обнаружено 17 января в населенном пункте Киевское. Правоохранители установили, что к убийству пенсионера причастен его 38-летний коллега. Ныне погибший работал охранником на одном из предприятий, которое расположено в вышеназванном населенном пункте.
По версии следственных органов, 38-летний мужчина 16 января находился у себя дома в хуторе Плавненском, где распивал спиртное. Когда алкоголь закончился, он отправился пополнить запасы, но денег у него не оказалось. Тогда злоумышленник решил совершить кражу: приехав к месту своей работы, мужчина встретил охранника, но стал опасаться, что тот расскажет обо всем руководству, поэтому пьяный местный житель ударил коллегу металлической трубой. После содеянного он завладел имуществом компании и скрылся.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Тело 66-летнего мужчины было обнаружено 17 января в населенном пункте Киевское. Правоохранители установили, что к убийству пенсионера причастен его 38-летний коллега. Ныне погибший работал охранником на одном из предприятий, которое расположено в вышеназванном населенном пункте.
По версии следственных органов, 38-летний мужчина 16 января находился у себя дома в хуторе Плавненском, где распивал спиртное. Когда алкоголь закончился, он отправился пополнить запасы, но денег у него не оказалось. Тогда злоумышленник решил совершить кражу: приехав к месту своей работы, мужчина встретил охранника, но стал опасаться, что тот расскажет обо всем руководству, поэтому пьяный местный житель ударил коллегу металлической трубой. После содеянного он завладел имуществом компании и скрылся.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Автор: Валерия Орлова