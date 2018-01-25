В Москве обнаженный парень устроил дебош в одном из отделений полиции
Обнаженный парень устроил дебош в одном из отделений полиции Москвы. Свидетели данной ситуации успели заснять любительское видео.
На сделанной записи по внешним признакам можно определить, что молодой человек явно находится под действием наркотических препаратов. Голый нарушитель произносит несвязанные высказывания и ведет себя слишком вызывающе. Несмотря на все просьбы сотрудников правоохранительных органов надеть на себя одежду, парень продолжает стоять полностью обнаженный.
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Ведется проверка.
На сделанной записи по внешним признакам можно определить, что молодой человек явно находится под действием наркотических препаратов. Голый нарушитель произносит несвязанные высказывания и ведет себя слишком вызывающе. Несмотря на все просьбы сотрудников правоохранительных органов надеть на себя одежду, парень продолжает стоять полностью обнаженный.
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Ведется проверка.
Автор: Самохина Виктория