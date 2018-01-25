Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 16% годовых
Нацбанк Украины повысил учетную ставку. Теперь она составляет 16% годовых. Информация об этом появилась на сайте регулятора.
Решение было принято накануне. Нововведение вступает в силу с 26 января. Более жесткая монетарная политика, считают в Нацбанке, поспособствует постепенному спаду потребительской инфляции, и ее возвращению в ценовой диапазон. Это должно случиться ближе к середине 2019 года, сообщают аналитики.
Кроме того эксперты Нацбанка улучшили прогноз по ВВП в стране на 2018 год – до 3,4%. В сообщении говорится, что в этом году рост пенсий и зарплат продолжится и частное потребление, в свою очередь, станет ключевым драйвером роста экономики.
Решение было принято накануне. Нововведение вступает в силу с 26 января. Более жесткая монетарная политика, считают в Нацбанке, поспособствует постепенному спаду потребительской инфляции, и ее возвращению в ценовой диапазон. Это должно случиться ближе к середине 2019 года, сообщают аналитики.
Кроме того эксперты Нацбанка улучшили прогноз по ВВП в стране на 2018 год – до 3,4%. В сообщении говорится, что в этом году рост пенсий и зарплат продолжится и частное потребление, в свою очередь, станет ключевым драйвером роста экономики.
Автор: Вера Антонова