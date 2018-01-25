Анастасия Волочкова скорбит по Людмиле Сенчиной
Смерть известной актрисы и певицы Людмилы Сенчиной прокомментировала российская балерина Анастасия Волочкова. Ей она посвятила свой очередной пост в социальной сети Instagram.
По словам танцовщицы, Сенчина обладала чистым и светлым голосом, который брал за душу и растапливал сердца. «Ушла из жизни легендарная Людмила Сенчина... Светлая память... Как жаль... Такой светлый и чистый у нее голос!! За душу берет и растапливает сердца даже самых злых...», - подписала публикацию Анастасия Волочкова.
Людмила Сенчина скончалась в четверг, 25 января, в одной из больниц Санк-Петербурга. Последние два года народная артистка РФ боролась с тяжелым заболеванием.
По словам танцовщицы, Сенчина обладала чистым и светлым голосом, который брал за душу и растапливал сердца. «Ушла из жизни легендарная Людмила Сенчина... Светлая память... Как жаль... Такой светлый и чистый у нее голос!! За душу берет и растапливает сердца даже самых злых...», - подписала публикацию Анастасия Волочкова.
Людмила Сенчина скончалась в четверг, 25 января, в одной из больниц Санк-Петербурга. Последние два года народная артистка РФ боролась с тяжелым заболеванием.
Автор: Валерия Орлова