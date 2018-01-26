В Ижевске полицейские задержали на улице голого дебошира
В Ижевске полицейские задержали буйного мужчину, который в десятиградусный мороз находился на улице города голышом. Справиться с дебоширом помогли прохожие и второй экипаж патрульных.
Ижевские полицейские были вынуждены применить силу для задержания буйного молодого человека, который разгуливал по городу в десятиградусный мороз голышом. Мужчина вёл себя вызывающе и агрессивно. Оказывал отпор правоохранителям, несмотря на то, что их было намного больше. Полицейским вызвались помочь прохожие, с которыми они всё-таки справились с неадекватным парнем и повалили его на снег. На помощь коллегам подоспел второй экипаж патрульных.
После задержания дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Свидетелями этой сцены стали прохожие и жители близлежащих многоэтажных домов, один из свидетелей поделился видео инцидента.
Ижевские полицейские были вынуждены применить силу для задержания буйного молодого человека, который разгуливал по городу в десятиградусный мороз голышом. Мужчина вёл себя вызывающе и агрессивно. Оказывал отпор правоохранителям, несмотря на то, что их было намного больше. Полицейским вызвались помочь прохожие, с которыми они всё-таки справились с неадекватным парнем и повалили его на снег. На помощь коллегам подоспел второй экипаж патрульных.
После задержания дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Свидетелями этой сцены стали прохожие и жители близлежащих многоэтажных домов, один из свидетелей поделился видео инцидента.
Автор: Страхова Дарья