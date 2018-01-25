Алена Водонаева считает дегенераткой убитую в Москве девушку
Экс-звезда скандального телепроекта «Дома-2» Алена Водонаева прокомментировала убийство московской студентки, которое вызвало резонанс в обществе. Известная телеведущая назвала девушку дегенераткой.
По словам Водонаевой, эта история ее ужаснула, с появлением интернета молодое поколение начало черпать из него не только хорошее. Как считает знаменитости, примеры США, где тинейджеры насилуют и убивают уже давно не стали просто историями для России.
Светская львица посмотрела аккаунт убитой студентки и группы, к которым она имела отношение. Водонаева пришла в шок от того депрессивно-смертельного стиля, который идеализирует поколение, родившиеся в нулевые. Ведущая также задалась вопросом, куда же смотря родители студентов престижных учебных заведений, если такое вообще происходит.
Уже сообщалось, что девушки разделись в соцсетях из-за убийства студентки, устроив своеобразный флэшмоб.
По словам Водонаевой, эта история ее ужаснула, с появлением интернета молодое поколение начало черпать из него не только хорошее. Как считает знаменитости, примеры США, где тинейджеры насилуют и убивают уже давно не стали просто историями для России.
Светская львица посмотрела аккаунт убитой студентки и группы, к которым она имела отношение. Водонаева пришла в шок от того депрессивно-смертельного стиля, который идеализирует поколение, родившиеся в нулевые. Ведущая также задалась вопросом, куда же смотря родители студентов престижных учебных заведений, если такое вообще происходит.
Уже сообщалось, что девушки разделись в соцсетях из-за убийства студентки, устроив своеобразный флэшмоб.
Автор: Валерия Орлова