Ford Ranger для экстремальных поездок сфотографировали на эвакуаторе
Ford Ranger для экстремальных поездок заметили на эвакуаторе, который передвигался по одной из открытых дорог в США. Отмечается, что на фото попал именно тестовый прототип пикапа последнего поколения.
По сообщениям экспертов, в сравнении с обычной версией данного автомобиля, улучшенная обладает внедорожными покрышками и расширителями колесных арок. Более подробной информации о новинке от Ford пока нет. По предварительным данным, дебют Ranger Raptor может состояться уже в феврале в Таиланде.
Напомним, что предшественник модифицированного пикапа «Рейнджер» был показан в одном из автосалонах Детройта еще в январе 2018 года. Новинка обладает турбомотором объемом 2,3 литра, который сочетается с 10-диапазонной коробкой передач. Также автомобиль оснастили возможностью переключения на полноприводный режим.
По сообщениям экспертов, в сравнении с обычной версией данного автомобиля, улучшенная обладает внедорожными покрышками и расширителями колесных арок. Более подробной информации о новинке от Ford пока нет. По предварительным данным, дебют Ranger Raptor может состояться уже в феврале в Таиланде.
Напомним, что предшественник модифицированного пикапа «Рейнджер» был показан в одном из автосалонах Детройта еще в январе 2018 года. Новинка обладает турбомотором объемом 2,3 литра, который сочетается с 10-диапазонной коробкой передач. Также автомобиль оснастили возможностью переключения на полноприводный режим.
Автор: Самохина Виктория