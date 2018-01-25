"Я и малыш": Елена Темникова опубликовала соблазнительное фото на закате
Елена Темникова опубликовала фотографию на закате на Мальдивах. Снимок певица подписала просто: «Я и малыш».
На фото нежная артистка лежит с коктейлем в руках на мальдивском пляже. Звезда так и не уточнила, кого или что именно она имела в виду под словом «малыш». Поклонники также задались таким вопросом, но ответ не получили.
Кадр получился очень ярким и привлекающим внимание. Фанатам понравилось, как мальдивское солнце на закате осветило певицу, и самой Темниковой такой отдых, судя по виду, очень по душе. Ранее артистка показывала подписчикам свою косметичку в отпуск и пресс.
На фото нежная артистка лежит с коктейлем в руках на мальдивском пляже. Звезда так и не уточнила, кого или что именно она имела в виду под словом «малыш». Поклонники также задались таким вопросом, но ответ не получили.
Кадр получился очень ярким и привлекающим внимание. Фанатам понравилось, как мальдивское солнце на закате осветило певицу, и самой Темниковой такой отдых, судя по виду, очень по душе. Ранее артистка показывала подписчикам свою косметичку в отпуск и пресс.
Автор: Вера Антонова