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Журнал Ichip составил топ-5 геймерских мониторов
Журнал Ichip протестировал геймерские мониторы и расставил модели в рейтинге топ-5. Журналисты в первую очередь смотрели на соотношение цены и качества.


Журнал Ichip составил топ-5 геймерских мониторов


На пятом месте оказался монитор AOC Agon AG271QX. В этой модели есть все необходимое для качественного гейминга: время отклика матрицы 1 мс, монитор поддерживает частоту кадров от 30 до 146 Гц, есть режим «AOC Low Input Lag», который уменьшает нагрузку на аппаратную часть монитора и еще больше увеличивает частоту кадров. Монитор имеет все необходимые разъемы, в том числе DisplayPort и HDMI. Размер экрана 27 дюймов, матрица TN. Примерная стоимость 30 тыс. рублей.

На четвертом месте расположился AOC Agon AG322QCX. Монитор имеет изогнутый экран размером 32 дюйма и оборудован матрицей MVA, время отклика матрицы 4 мс, модель имеет свои динамики. Есть разъемы DisplayPort, HDMI, D-Sub и USB 3.0. У матрицы слабые углы обзора. Примерная стоимость 42 тыс. рублей.

Третье место занял ViewSonic XG2700-4K. Одно из главных достоинств монитора – 4К разрешение. Экран 27 дюймов, IPS матрица, время отклика 5 мс, есть DisplayPort вход, HDMI и DVI. Матрица имеет хорошие углы обзора, по качеству картинки монитор получил максимальные из возможных 100 баллов. Примерная стоимость 38 тыс. рублей.

Второе место у Samsung C49HG90. Самый огромный и, соответственно, дорогой монитор. Размер экрана 49 дюймов, матрица VA и время ее отклика 1 мс, частота обновление кадров 60-120 Гц. Модель имеет технологию квантовых точек QLED и функцию картинки в картинке, которая подразумевает одновременный вывод изображений с разных источников. Примерная стоимость 73 тыс. рублей.

И, наконец, первое место выиграл Samsung C24FG70. Оснащен изогнутым экраном размером 24 дюйма, матрица VA и время ее отклика 1мс, она построена по технологии квантовых точек, поддерживаемая частота кадров 60-144Гц. Модель имеет самое лучшее соотношение цена-качество. Примерная стоимость 20 тыс. рублей.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 23:59
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