Порошенко потребовал от журналистки снять вышиванку за вопрос на русском языке
Лидер Украины Петр Поршенко, находясь на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе, порекомендовал журналистке снять вышиванку. Отмечается, что представительница СМИ обратилась к президенту на русском языке.
По имеющейся информации, журналистка спросила Порошенко, зачем он согласился принять так называемый «закон о войне». Вероятно, она имела ввиду «деоккупацию Донбасса». В ответ на это Порошенко сказал женщине снять вышиванку и заявил, что ответит на вопрос, если он будет задан на украинском языке.
«На вопросы я отвечаю на украинском, хотя понимаю английский и другой», - заявил президент страны, когда журналистка напомнила ему, что политик отлично знает русский.
По имеющейся информации, журналистка спросила Порошенко, зачем он согласился принять так называемый «закон о войне». Вероятно, она имела ввиду «деоккупацию Донбасса». В ответ на это Порошенко сказал женщине снять вышиванку и заявил, что ответит на вопрос, если он будет задан на украинском языке.
«На вопросы я отвечаю на украинском, хотя понимаю английский и другой», - заявил президент страны, когда журналистка напомнила ему, что политик отлично знает русский.
Автор: Валерия Орлова