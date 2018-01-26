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В Аргентине мужчина в магазине избил младенца, промахнувшись мимо его отчима
В Аргентине мужчина сильно ударил младенца, промахнувшись мимо его отчима. Инцидент случился в одном магазине города Пальмира. В Сети появилось видео происшествия.

В Аргентине мужчина в магазине избил младенца, промахнувшись мимо его отчима

Местные СМИ пишут, что мужчины давно враждовали и в магазине между ними случился очередной конфликт, в результате которого пострадал 8-месячный малыш по имени Том. Один из агрессоров промахнулся, ударив ребенка, а не оппонента.

Врачи не диагностировали у малыша серьезных травм, лишь незначительные ушибы. Тем временем мать ребенка надеется, что обидчика накажут за злодеяния. Женщина уже подала в суд. Возмущение аргентинки разделили другие горожане. Они даже создали в соцсетях группу, посвященную обидчику, где требуют его наказания.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 04:30
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