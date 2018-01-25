Пользователи соцсетей поглумились над флешмобом, посвященным убитой студентке из Бауманки
Пользователи сети опубликовали множество пародий, в ответ на обнаженные фотографии девушек, обнародованных с хештегом #этонеповодубить. Так, в интернете появились скрины из игры «Ведьмак», снимки актера Алексея Панина и ног мужчин в носках и сандалиях.
Некоторые юзеры обвинили участниц флешмоба в желании стать популярными на волне новостного инфоповода. Картинки публиковались с подписью «Это не повод хайпануть». По мнению ряда пользователей, интерес девушек к защите прав погибшей студентки продиктован желанием показать свои тела.
Флешмоб под хэштегом #этонеповодубить пользователи соцсетей запустили в знак солидарности со студенткой престижного ВУЗа, которая была убита на почве ревности. Отмечается, что она часто публиковала свои обнаженные фото, а это вызвало негодование у ее возлюбленного.
Некоторые юзеры обвинили участниц флешмоба в желании стать популярными на волне новостного инфоповода. Картинки публиковались с подписью «Это не повод хайпануть». По мнению ряда пользователей, интерес девушек к защите прав погибшей студентки продиктован желанием показать свои тела.
Флешмоб под хэштегом #этонеповодубить пользователи соцсетей запустили в знак солидарности со студенткой престижного ВУЗа, которая была убита на почве ревности. Отмечается, что она часто публиковала свои обнаженные фото, а это вызвало негодование у ее возлюбленного.
Автор: Валерия Орлова