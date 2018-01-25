В Москве мужчина девять лет насиловал собственную дочь
В Москве мужчина девять лет насиловал свою дочь 2000 года рождения. Преступника задержали. Информацию об этом в четверг сообщили в столичном главке СК России.
Следствие полагает, что мужчина в течение девяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. Злоумышленник постоянно оказывал психологическое давление на девочку, пользуясь ее беспомощным состоянием. При этом он запугивал ребенка и заставлял все это время молчать.
В полицию о насилии над ребенком сообщила мать девочки, как только узнала об этом. 53-летний насильник, испугавшись ответственности, пытался скрываться, но его задержали. В ходе допроса задержанный частично признал вину. Следствие ходатайствует о его аресте.
Следствие полагает, что мужчина в течение девяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. Злоумышленник постоянно оказывал психологическое давление на девочку, пользуясь ее беспомощным состоянием. При этом он запугивал ребенка и заставлял все это время молчать.
В полицию о насилии над ребенком сообщила мать девочки, как только узнала об этом. 53-летний насильник, испугавшись ответственности, пытался скрываться, но его задержали. В ходе допроса задержанный частично признал вину. Следствие ходатайствует о его аресте.
Автор: Вера Антонова