Университет Миссури: Мускулистые женщины более привлекательны
Университет Миссури из США провел исследование самых привлекательных типов женских фигур. Тенденция последних 15 лет показывает, что стройные мускулистые женщины более привлекательны.
Стройные девушки, но не занимающиеся спортом, не столь привлекательны. Ученые исследовали собранную базу фотографий с конкурсов бикини 1999-2013 годов, заметив, что с каждым годом побеждали девушки с более подкаченным строением тела. Были опрошены также 60 учащихся высших учебных заведений.
Стройные девушки, но не занимающиеся спортом, не столь привлекательны. Ученые исследовали собранную базу фотографий с конкурсов бикини 1999-2013 годов, заметив, что с каждым годом побеждали девушки с более подкаченным строением тела. Были опрошены также 60 учащихся высших учебных заведений.
Автор: Северов Андрей