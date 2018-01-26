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BMW показала возрожденное купе 8 Series
Компания BMW обнародовала официальные снимки прохождения купе 8 Series тестовых испытаний. На этих снимках присутствует значительно меньшее количество камуфляжной пленки, а это позволяет экспертам и автолюбителям лучше рассмотреть возрожденную модель.

BMW показала возрожденное купе 8 Series


На просторах Сети уже давно были опубликованы шпионские фотографии BMW 8 Series, но эти снимки являются официальными. Изначально может показаться, что автомобиль практически ничем не отличается от концепта, но изменения всё-таки присутствуют. Так, фары стали боле крупнее, а задние фонари производитель превратил в полноценные приборы.

BMW показала возрожденное купе 8 Series


Информация о технических характеристиках пока отсутствует. Согласно предварительным сведениям, баварский концерн отдаст предпочтение шести- и восьмицилиндровым силовым агрегатам. Также можно ожидать мотор V12. Самая «заряженная версия BMW 8 Series, скорее всего, будет представлена вместе с гражданским купе. Что касается гоночного болида, то его покажут в рамках Франкфуртского автошоу.

Планируется, что официальная премьера «восьмерки» состоится в конце лета или осенью. Новинку могут увидеть на Парижском автосалоне или же на отдельном гоночном мероприятии.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 01:02
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