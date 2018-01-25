В Москве ожидается "французское потепление"
В Москве и Санкт-Петербурге ожидается «французское потепление». Информацию об этом сообщил Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра.
По его данным, на Москву и Питер надвигается мощный циклон из-за которого ранее в Париже разлилась Сена и затопила улицы французской столицы. Уже 26 января в европейской части Российской Федерации холода отступят. Столбик термометра покажет до -6 градусов по Цельсию, а этот показатель значительно выше нормы.
Вилфанд также отметил, что спустя несколько дней солнечная погода сменится облачной, придет сильный ветер и мокрый снег.
По его данным, на Москву и Питер надвигается мощный циклон из-за которого ранее в Париже разлилась Сена и затопила улицы французской столицы. Уже 26 января в европейской части Российской Федерации холода отступят. Столбик термометра покажет до -6 градусов по Цельсию, а этот показатель значительно выше нормы.
Вилфанд также отметил, что спустя несколько дней солнечная погода сменится облачной, придет сильный ветер и мокрый снег.
Автор: Вера Антонова