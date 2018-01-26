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УАЗ Профи теперь можно заказать в вариациях молоковоза и бензовоза
УАЗ Профи теперь можно заказать в двух новых видах, предназначенных для перевозки молока и горючего. Цена варьируется в зависимости от комплектации и материалов.

УАЗ Профи теперь можно заказать в вариациях молоковоза и бензовоза


УАЗ Профи получили сертификаты на вариации для транспортировки молока и горючего. Два новых вида автомобилей для специальных целей уже можно приобрести путем заказа во всех официальных салонах УАЗ. За дополнительные возможности придётся доплатить от 187 тыс до 298,5 тыс рублей. Цена зависит от внешней отделки бочки: эмаль или нержавейка, и от объёма. Также для молокоперевозок можно оснастить автомобиль рефрижераторной установкой.

Размеры и мощности спецверсий идентичны первоначальной комплектации. Общая вместительность бочки, которая разделена на два отдельных отсека, полторы тысячи литров. Двигатель УАЗ Профи работает на бензине, его мощность 149 лошадиных сил. По желанию можно приобрести комплектацию с полным или задним приводом.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 01:29
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