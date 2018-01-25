Татьяна Навка поздравила всех Татьян с их днем
Татьяна Навка, известная фигуристка, поздравила всех Татьян с их днем ангела. В интервью утром 25 января звезда призналась, что пока подарков по этому поводу не получала.
По словам Навки, правда с самого утра ей пишут и звонят близкие люди, которые словесно поздравили фигуристку с ее днем ангела. «Конечно все поздравляют, желают всего самого лучшего», - сообщила знаменитость.
Напомним, Навка с 2015 года замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарем российского президента. Тем временем ВЦИОМ провел соответствующий опрос среди россиян. Он показал, что 25 января в РФ у них прежде всего ассоциируется с Татьяниным днем, а уже после с днем студенчества.
По словам Навки, правда с самого утра ей пишут и звонят близкие люди, которые словесно поздравили фигуристку с ее днем ангела. «Конечно все поздравляют, желают всего самого лучшего», - сообщила знаменитость.
Напомним, Навка с 2015 года замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарем российского президента. Тем временем ВЦИОМ провел соответствующий опрос среди россиян. Он показал, что 25 января в РФ у них прежде всего ассоциируется с Татьяниным днем, а уже после с днем студенчества.
Автор: Вера Антонова