Родственники избивали 13-летнюю девочку, забеременевшую от брата
Родственники по очереди избивали 13-летнюю девочку, забеременевшую от брата, который ее изнасиловал. Тетя несовершеннолетней не хотела, чтобы органы опеки узнали о ребенке и забрали его.
Как пишет The Sun, тетя пыталась уговорить 13-летнюю племянницу на аборт и предлагала специальные таблетки для провокации выкидыша, но девочка отказывалась. Тогда женщина заманила ее в ванную комнату, где ее по очереди избивали по животу члены семьи, чтобы избавиться от малыша. Девочку оставили истекать кровью в комнате и занялись мертворожденным ребенком. Тетя дала сыну 25 долларов, чтобы он избавился от трупа, и до сих пор тело не нашли.
В итоге тетю 13-летней избитой девочки приговорили к 12 годам тюрьмы, ее дочь к семи годам, сына к пяти годам заключения. Им, как оказалось, также помогал квартирант, которого тоже осудили. Он отправился в тюрьму на 10 лет.
Как пишет The Sun, тетя пыталась уговорить 13-летнюю племянницу на аборт и предлагала специальные таблетки для провокации выкидыша, но девочка отказывалась. Тогда женщина заманила ее в ванную комнату, где ее по очереди избивали по животу члены семьи, чтобы избавиться от малыша. Девочку оставили истекать кровью в комнате и занялись мертворожденным ребенком. Тетя дала сыну 25 долларов, чтобы он избавился от трупа, и до сих пор тело не нашли.
В итоге тетю 13-летней избитой девочки приговорили к 12 годам тюрьмы, ее дочь к семи годам, сына к пяти годам заключения. Им, как оказалось, также помогал квартирант, которого тоже осудили. Он отправился в тюрьму на 10 лет.
Автор: Вера Антонова