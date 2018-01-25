Владимир Путин назвал смерть Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой
Владимир Путин, глава государства, назвал смерть артистки Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой для искусства и всей отечественной культуры. Сообщение об этом появилось 25 января на сайте Кремля.
В телеграмме, адресованной уже вдовцу Людмилы Петровны Сенчиной, Путин отметил, что он с глубоким прискорбием узнал о смерти знаменитости. По его словам, Сенчину все любили за ее уникальный голос, искренность, неповторимую манеру исполнять песни, уважительное отношение к слушателю.
Также президент обратил внимание на то, что память об отечественной артистке останется в сердца родных и поклонников навсегда. О тяжелой утрате скорбит и Анастасия Волочкова.
В телеграмме, адресованной уже вдовцу Людмилы Петровны Сенчиной, Путин отметил, что он с глубоким прискорбием узнал о смерти знаменитости. По его словам, Сенчину все любили за ее уникальный голос, искренность, неповторимую манеру исполнять песни, уважительное отношение к слушателю.
Также президент обратил внимание на то, что память об отечественной артистке останется в сердца родных и поклонников навсегда. О тяжелой утрате скорбит и Анастасия Волочкова.
Автор: Вера Антонова