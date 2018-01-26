Екатерина Рождественская поделилась воспоминаниями о любимых Владимира Высоцкого

Екатерина Рождественская, дочь Роберта Рождественского, по случаю 80-летия Владимира Высоцкого на своей странице в Instagram поделилась воспоминаниями о барде. Женщина с сожалением отметила, что ушел он очень рано, в 42 года, но при этом сделал невероятно много за свою жизнь.Дочь известного поэта рассказала, что её отец тесно общался с Высоцким, а она сама познакомилась с ним в Прибалтике на съёмках фильма « Как Петр Арапа женил». По детским воспоминаниям, Екатерина также поделилась историей, когда она с родителями находилась в гостях, где присутствовал артист с «двумя любимыми: Мариной Влади и гитарой». Несмотря на то, что Рождественская была ребенком, она поначалу не понимала, что такая красавица Влади делает рядом с «неказистым» Высоцким, но когда у него в руках оказалась гитара, всё стало на свои места. Тогда, ещё девочкой, она увидела в нём силу, любовь, нежность, и даже испугалась, когда при страстном исполнении песни у барда «набухли жилы на шее».Подписчики Екатерины Рождественской поблагодарили за эти воспоминания, отметив, что такая память очень важна.